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Происшествия13 сентября 2021 12:06

Уголовное дело возбудили на мать, державшую детей на цепи в квартире Петербурга

Женщине грозит до семи лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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СК Петербурга возбудил уголовное дело на женщину за истязание родных детей

СК Петербурга возбудил уголовное дело на женщину за истязание родных детей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело на женщину, которая держала на цепи в квартире собственных детей. О том, что происходит за закрытыми дверьми семьи на проспекте Энергетиков, стало известно 13 сентября 2021 года от следственного комитета города. 30-летняя мать истязала и морило голодом семилетнего сына и пятилетнюю дочь.

- Действуя неприязненных отношений, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически била руками и деревянной палкой детей, ограничивала их в приеме пищи, удерживала последних на цепи в коридоре вышеуказанной квартиры, - рассказали в комитете.

Как долго женщина издевалась над малышами, пока не известно. Дети сейчас находятся в больнице, также за ними наблюдают сотрудники реабилитационного центра. В каком они находятся состоянии, также не уточняется.

Расследование продолжается. Женщине скоро предъявят обвинение. Ей грозит до семи лет тюрьмы.