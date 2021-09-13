Петербурженка держала родных детей на цепи в квартире и избивала палкой

В Петербурге задержали мать, которая держала детей на цепи и морила голодом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая держала своих детей на цепи и избивала палкой.Об этой жуткой истории стало известно 13 сентября 2021 года. Следственный комитет города сообщил, что 30-летняя мать проживала в Красногвардейском районе со своим семилетним сыном и пятилетней дочерью. На протяжении долгого времени женщина воспитывала детей в ужасных условиях.

- По данным следствия, семья проживала в квартире дома по проспекту Энергетиков. Женщина систематически избивала детей руками и деревянной палкой, морила их голодом и приковывала цепью в коридоре квартиры, - рассказали в комитете.

Горе-мать задержали и возбудили уголовное дело за истязание малолетних. В отношении нее избрана мера пресечения в вид заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

За дело также взялась прокуратура Петербурга. Сейчас специалисты ведомства изучают условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также проверяют деятельность органов профилактики, призванных выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Детей отправили в реабилитационный центр. Сейчас они находятся на осмотре медиков в больнице. В каком состоянии дети - пока не уточняется.

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