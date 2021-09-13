Из-за штормового ветра в Петербурге объявлена повышенная готовность

Городские службы Петербурга перешли в повышенную готовность из-за шторма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге службы комитета по благоустройству перешли в режим повышенной готовности из-за приближающегося шторма. Согласно прогнозу, в понедельник, 13 сентября 2021 года, в городе усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Также ожидаются и сильные дожди. Службы будут дежурить по городу, чтобы быстро устранять последствия непогоды, рассказали в Смольном.

- Руководителям подведомственных предприятий поручено обеспечить готовность к оперативной ликвидации последствий непогоды, в том числе уборку ветровальных деревьев. Центр комплексного благоустройства будет контролировать и координировать действия специализированных служб, - пояснили в комитете.

Напомним, что по прогнозу синоптика, в Петербурге в понедельник выпадет около 16 мм осадков, что является одной пятой частью от месячной нормы сентября.

Всего в городе 13 сентября работают 459 единиц техники и 920 работников ручного труда.