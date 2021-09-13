Московский вокзал затопило сильным ливнем в Петербурге

Московский вокзал Петербурга подтопило из-за ливня Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге льет, как из ведра. Мощный ливень днем 13 сентября 2021 года уже подтопил Московский вокзал. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена, который вынужден был закрыть один из выходов со станции.

- В 13:17 вестибюль 2 станции "Площадь Восстания" закрыт на выход на Московский вокзал из-за скопления воды на территории вокзала, - пояснили в пресс-службе подземки.

Спустя 40 минут выход был снова открыт для пассажиров. Отмечается, что все вестибюли сейчас работают без ограничений.

Ливень начался в Петербурге утром, уже к полудню огромная туча накрыла весь город. Согласно прогнозу синоптика 13 сентября выпадет порядка 7-12 мм осадков, при месячной норме в 69 мм осадков. Самое время доставать резиновые сапоги.