Мощный ливень обрушился на Петербург 13 сентября

Ливень обрушился на Петербург 13 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург, как и обещали синоптики, обрушился сильный ливень. Дождь начал барабанить по крышам и карнизам домов еще утром 13 сентября 2021 года, однако к полудню уже охватил все районы города. Ожидается, что за день выпадет около пятой части от всей месячной нормы.

- Погоду в Петербурге определяет циклон, названный нашими немецкими коллегами "Кийан". Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7-12 мм осадков при месячной норме в 69 мм, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Дорожные службы Петербурга уже перешли в режим повышенной готовности, так как, помимо ливня в город придет штормовой ветер с силой до 15-20 метров в секунду. Из-за этого есть вероятность падения деревьев. Поэтому надо быть внимательнее, выбирая место для парковки машины.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в течение недели. Отметим, что просвет в облаках будет.