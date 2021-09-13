Уголовное дело возбудили после скандального видео с привязанным за колготки трехлетним сиротой в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего мальчика в детской больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, после того, как в Сети появилось скандальное видео трехлетним малышом в Детской инфекционной больнице №3. Всех поразило то, что ребенок был привязан к стулу за колготки. Об этом 13 сентября 2021 года рассказали в следственном комитете города.

- Согласно данным следствия, с 3 по 10 сентября, пока трехлетний ребенок, находящийся на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, в связи с лишением родительских прав его родителей, работники больницы в туберкулезном отделении систематически привязывали маленького пациента колготками к кровати и детскому стулу, - рассказали в комитете.

Видео того, что происходит с малышом, опубликовала в сети мама одного из маленьких пациентов больницы.

Сейчас следователи выясняют, кто именно из сотрудников больницы привязывал ребенка. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.