В Петербурге привили от коронавируса больше 50 % сотрудников избирательных комиссий

В Петербурге вовсю идет подготовка к предстоящим выборам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборы - выборами, но и об эпидемии коронавируса забывать не стоит. Поэтому в Северной столице активно прививают сотрудников городских избирательных комиссий. На данный момент вакцинацию прошло больше 50 %. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- На данный момент у нас привито 54 % сотрудников, - уточнили в ведомстве. – Это не считая тех, кто получил антитела после болезни менее чем полгода назад и пока прививаться не может по медицинским рекомендациям.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала, что в Петербурге на избирательных участках будет действовать особый «противовирусный» режим. Каждому участнику голосования будут выдавать маску, перчатки и - новшество этого сезона - одноразовую ручку, которую после использования можно будет либо утилизировать, либо забрать с собой.