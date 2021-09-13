Отопления в жилых домах Ленобласти появится до конца недели

Отопительный сезон в Ленобласти начнется до конца недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области до конца текущей недели начнется отопительный сезон в жилых домах. Об этом 13 сентября 2021 года рассказали в администрации 47-го региона. Уже сегодня в семи районах области начали работать котельные, которые отапливают школы, детские сады и поликлиники.

- Температура в ближайшее время будет снижаться, и я предлагаю не ждать, пока пройдут 5 дней. Кто еще не начал периодическое протапливание — нужно сегодня-завтра принимать меры, чтобы до конца недели подключить социальные объекты и жилые дома к теплу, - отметил глава региона Александр Дрозденко.

Периодическое протапливание в Ленобласти началось еще на минувшей неделе. В первую очередь тепло начало появляться в социальных учреждениях в Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах и Сертолово. 13 сентября протапливать начнут в Тосненском и Киришском районах. Следом отопление включат и в других районах.

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