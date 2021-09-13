Житель Петербурга собрал велокабриолет из «Жигулей»

Фото: из личного архива Игоря Баронаса

Петербургский изобретатель Игорь Баронас снова удивил публику своей новой работой. Мужчина собрал на этот раз велокабриолет. У причудливого авто есть и руль, четыре колеса, кузов – все как у настоящей машины. Но вместо лошадиных сих – две ноги. Веломобиль Игорь Баронас собирал из «Жигулей». В конце лета он закончил свой проект, в том числе и тест драйв.

- Это не транспорт, а источник радости для катающихся и окружающих. Ведь машина на велосипедных педалях, которой теоретически сможет управлять как взрослый, так и ребенок, - рассказал «Комсомолке».

Игорь Баронас известный петербургский изобретатель двухколесного транспорта. За сорок лет он создал почти 200 необычных моделей: в том числе, самый маленький велосипед в мире, длинна которого всего 11,5 сантиметров.