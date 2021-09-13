181 житель Ленобласти заболел коронавирусом за прошлый день, 12 сентября

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирусом заболел 181 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувший день, 12 сентября, в Ленобласти выявили коронавирус у 181 человека. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона. Абсолютным лидером по числу зараженных назвали Мурино (26 случав инфекции), далее идет Гатчина (10), третье место делят Тихвин и Кириши (по 9).

- За прошлый день в Ленинградской области выздоровело от COVID-19 80 человек. Один – скончался. Итого в 47-м регионе за все время пандемии выявили 65 520 зараженных, 50 967 человек выздоровели, а 2 430 – умерли, - добавляют власти.

Ранее в Ленобласти решили смягчить санитарные ограничения и отменили обязательную вакцинацию 80% сотрудников ряда популярных отраслей.