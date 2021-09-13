В СПбГУ назвали провокацией просьбу фальсифицировать выборы, адресованную студентам

В СПбГУ еще раз прокомментировали сообщения о предложении студентам фальсифицировать выборы. Фото: Олег ЗОЛОТО

И.о. декана факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин назвал провокацией то, что ранее некий студент вуза обратился к своим товарищам с просьбой за деньги поучаствовать в фальсификации грядущих выборов в Заксобрание и Госдуму. Напомним, шесть жалоб об этом поступило в комиссию по этике университета. Тогда в вузе подтвердили, что у них действительно обучается данный студент, но оставили разрешение проблемы на суд правоохранительных органов. Теперь молодого человека вызывают на ковер – на заседание студсовета.

- Считаю, что произошедшее — это, скорее всего, провокация, имевшая целью дискредитировать как университет, так и определенные партии и кандидатов, баллотирующихся на предстоящих выборах. Об этом можно судить по некоторым последовавшим позже публикациям отдельных интернет-изданий, домысливших имеющиеся факты по собственному усмотрению, - сообщил Александр Курочкин в виртуальной приемной СПбГУ.

Избирком Петербурга свою позицию по поводу произошедшего пока не озвучивал публично.