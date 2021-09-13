Велосипедист из Петербурга оценил первый участок маршрута между двумя столицами

Петербургский велосипедист Александр Ротов одним из первых проехался по участку Петербург-Москва.

В Дмитровском районе Московской области 12 сентября открылся первый участок веломаршрута, который пройдет через четыре региона и к 2027 году свяжет обе столицы. Пока готов лишь отрезок протяженностью 21 км - всего будет 1150 км. Петербургский велосипедист Александр Ротов одним из первых проехался по участку и поделился с «Комсомолкой» своими впечатлениями.

- Очень понравилось, сделано качественно, как в Европе. Такие проекты уже есть в Европе и, судя по пилотном участку, у нас все получается не хуже. Важно отметить, что это не гигантская велодорожка, а маршрут, который включит в себя уже существующую инфраструктуру. Еще повезло, что гладкий рельеф европейской России позволит проехать маршрут с комфортом, - отметил участник организации «ВелоПитер» Александр Ротов.

Единомышленники Александра, кстати, уже подсчитали, что путь между двумя столицами для профессиональных спортсменов, который будут проходить дистанцию на скорость и останавливаться только на ночевку, уйдет меньше недели. Для обычного велосипедиста-любителя - 24 дня.