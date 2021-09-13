Анна Митянина рассказала о состоянии троих детей, избитых матерью в Петербурге

Стало известно о состоянии трех детей, избитых жестокой петербурженкой. Фото: СОЦСЕТИ

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии троих детей, которых систематически избивала горе-мать, экономившая на еде ради посылок мужу в СИЗО. Напомним, женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело за истязание малышей. Сейчас ребят лечат от травм в больницах.

- По решению СК троих детей, 8, 5 и 1,5 лет отправили в медицинские соцучреждения. Их жизни ничто сейчас не угрожает. У старшего ребенка видны следы ссадин, царапины. Мальчик переносит сейчас вирусную инфекцию, его лечат врачи. Мальчик контактный, но психологи будут работать с ним, чтобы улучшить психологическое состояние. Хорошо ест, спит, общается, - сообщила детский омбудсмен.

Что касается младших ребят, то 5-летняя девочка находится в больнице с диабетом в состоянии средней степени тяжести и получает терапию, а 1,5-годовалая малышка пока что под присмотром нянечек в Доме ребенка.

- Всех детей вскоре направят в соцучреждения. Они выглядят неплохо, но требует анализа все то, что с ними произошло, - подытожила Анна Митянина.