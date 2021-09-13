Строительные леса сдуло ветром со здания в центре Петербурга

В Петербурге со здания рухнули строительные леса. Фото: vk.com/id210070823 / vk.com/spb_today

На улице Академика Лебедева в Санкт-Петербурге частично обрушились строительные леса. Речь об участке, идущего после Литейного моста. В данный момент рабочие реставрируют фасад дома 17/19. Похоже, слабо закрепленная конструкция не выстояла перед мощным ветром. Напомним, порывы стихии в понедельник, 13 сентября, местами достигают 20 метров в секунду, о чем заранее предупреждали в МЧС.

- На улице Академика Лебедева падают леса, - коротко сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», приложив фотографию с места.

Судя по снимку, часть конструкции рухнула на временный пешеходный переход, а остальная – опасно свешивается. Водители аккуратно объезжают участок.