Почти тысячу человек мобилизовали в Петербурге для борьбы с последствиями ливня

Коммунальщики устраняют последствия сильного ливня в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 13 сентября МЧС объявило штормовое предупреждение, а в Санкт-Петербурге прошли сильные ливни. Комитет по благоустройству мобилизовал специалистов для устранений последствий непогоды. В общей сложности на улицы вышли 459 единиц специальной техники и 920 сотрудников.

- Специалисты готовы оперативно ликвидировать возможные подтопления. Также во всех районах города действует усиление по ветровалу, - уточнили "КП" в комитете по благоустройству в Санкт-Петербурге.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что, согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, осеннее тепло окончательно ушло из Петербурга. С 13 до 19 сентября в городе будет ветрено, дождливо и прохладно.