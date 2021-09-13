Власти Петербурга планируют сократить в 25 раз дефицит городского бюджета

В Петербурге планируют всерьез сократить дефицит бюджет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга опубликовали проект изменений в городской бюджет на 2021 год, согласно которому дефицит казны планируют сократить в 25 раз – с 89 млрд до 3,5 млрд рублей. Соответствующий документ сейчас находится на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Предполагается, что дефицит бюджета станет меньше благодаря росту доходов, с 651 млрд до 782 млрд рублей.

- Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга: на 2021 год – в сумме 782 488 635,9 тыс. руб.; на 2022 год – в сумме 706 822 439,0 тыс. руб.; на 2023 год – в сумме 772 309 184,6 тыс. руб, - в том числе сообщается в проекте постановления.

К слову, о новостях экономики – ранее власти Северной столицы сообщили, что средняя заработная плата в городе составляет 72,8 тысячи рублей.