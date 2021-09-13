Хакер Александр Варской объяснил появление ссылки на порносайт в российском учебнике по английскому языку

Хакер Александр Варской попытался объяснить, что делает ссылка на порносайт в российском учебнике по английскому языку. Фото: предоставлено "КП"

Хакер Александр Варской высказал мнение, откуда в российском учебнике по английскому языку могла появиться ссылка на порносайт. Напомним, взрослый контент в книге заметил шестиклассник из Петербурга. После этого издательство «Просвещение» извинилось и обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать доступ к сайту. Учителя же предположили, что им придется вручную замазывать ссылки в старых версиях учебников.

Как рассказал хакер в разговоре с «КП-Петербург», скорее всего, все произошедшее является нелепой случайностью.

- Вы предполагаете, что владелец сайта заметил скандал с учебником и поменял контент? Нет, это не целенаправленный розыгрыш или проделки Запада. Это просто случайность и случайностью является, собственно, перемена контента на этом сайте. Домен международный. Я посмотрел архив сайт, он существует с 2003 года еще. Давненько. Только в 2021 он прямо часто менялся, - сказал «Комсомолке Александр Варской.