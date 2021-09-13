Энергетики перешли на повышенный режим готовности из-за штормового ветра в Петербурге

"Ленэнерго" перешло на режим повышенной готовности к последствиям порывистого ветра в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В «Ленэнерго» перевели бригады рабочих на повышенный режим готовности из-за непогоды, царящей в ночь с 13 на 14 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе предприятия. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду и норовят повалить деревья и шаткие конструкции. Днем в центре города стихия уже повалила строительные леса.

- Пока что обстановка спокойная. Наши сотрудники переведены на повышенный режим готовности, - отметили в пресс-службе «Ленэнерго».

Днем в городе рухнула опора ЛЭП, но ветер тут ни при чем. Фото: t.me/sp_1703

Кроме этого «КП-Петербург» уточнила причину падения двух опор ЛЭП в Купчино. Оказалось, что ветер тут не причем – работы плановые.

- Взамен на месте установят многогранные металлические опоры. Они выше и соответствуют необходимым требованиям для размещения подобных объектов вблизи ж/д путей. Сейчас устанавливаются фундаменты. Новые опоры возведут до конца этой недели. Затем будет произведен подвес провода и благоустройство территории, где велись работы, - добавили в пресс-службе компании.