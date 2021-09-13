Власти Петербурга хотят добавить в расходы бюджета на здравоохранение еще 9 млрд рублей

В Петербурге добавят еще 9 млрд рублей расходов на здравоохранение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга собираются добавить более 9 млрд рублей комитету по здравоохранению в рамках корректировки бюджета за 2021 год. Об этом сообщается в приложениях к проекту постановления об изменении городской казны, соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу и опубликован на сайте Смольного.

- Ведомственная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга касаемо комитета по здравоохранению: 2021 год – еще 9,1 млрд рублей, 2022-й – еще 1,8 млрд рублей, 2023-й – еще 1,8 млрд рублей, - гласит документ.

При этом в бумаге сообщается, что вырастут расходы на капремонт больниц и поликлиник, а также на приобретение оборудования и инвентаря для медработников. Целый миллиард уйдет на лекарства больным коронавирусом. Добавим, что Смольный планирует сократить дефицит бюджета Петербурга в 25 раз в текущем году.