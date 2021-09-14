Мощный ветер повалил знаки и вырвал деревья в Петербурге 14 сентября

Мощный ветер повалил деревья и дорожные знаки в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге второй день подряд бушует сильный ветер. Во вторник, 14 сентября 2021 года, порывы достигают до 16-21 метров в секунду. Шторм уже успел повалить несколько деревьев и раскидать дорожные знаки. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети.

- На улице Шелгунова дерево разбило заднее стекло автомобиля, - рассказали свидетели.

Также целую рябину вырвало с корнем во дворе дома 16/2 по Северному проспекту. В этот раз, благо, ни на людей, ни на машины ствол не рухнул.

Еще одно ЧП из-за ветра произошло на улице Бабушкина. Там ветер раскидал по дороге временные знаки, которые теперь мешают проезду.

Напомним, что ранее часть балконной рамы отвалилась и упала прямиком на машины. ЧП произошло на Петербургском шоссе.