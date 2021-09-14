Уровень воды в Неве в Петербурге поднялся до 130 сантиметров

Уровень воды в Неве поднялся выше 130 сантиметров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с понедельника бушует сильный ветер. Накануне, 13 сентября 2021 года, уровень воды в Неве поднялся на 20 сантиметров, превысив отметку в 55 сантиметров. Однако уже во вторник, 14 сентября, воды в Неве еще прибавилось вдвое. Об этом сообщают данные Горного университета.

- На 9:00 часов уровень воды в Неве достигает уже 131 сантиметра, - сообщается на сайте Горного.

Однако, несмотря на то, что вода уже подступает к краю набережных, уровень еще не критический. В комплексе защитных сооружений города отметили, что наводнений пока не прогнозируется. Хотя в районе дамбы порывы ветра достигают уже 24 метров в секунду.

Напомним, что во время штормового ветра следует быть осторожнее. Так, из-за непогоды в городе уже повалено несколько деревьев, а на улице Бабушкина все дорожные знаки оказались на проезжей части.