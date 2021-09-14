Движение по Шуваловской развязке в Петербурге открылось 14 сентября

Рабочее движение по Шуваловской развязке ЗСД откроется 14 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года запланировано открытие движение по Шуваловской развязке, которая соединяет Шуваловский проспект и Западный скоростной диаметр. Старт рабочего движения был намечен на вечер, но трасса открылась уже утром. Об этом рассказали в социальной сети автомобилисты.

- Движение по развязке открылось, - радостно сообщили автомобилисты.

- Развязка разгрузит развязку ЗСД с Богатырским проспектом, тем самым, сократив количество пробок, - отметили в пресс-службе ЗСД.

Вместе с открытием новой дороги, на трассе вводятся и новые тарифы. Теперь стоимость поездок до новой развязки с Шуваловским проспектом со стороны Центрального и Южного участков становится равной стоимости проезда до Богатырского проспекта, чтобы максимально способствовать привыканию пользователей к новой развязке и разгрузке наиболее востребованной развязки ЗСД.