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Общество14 сентября 2021 11:21

Дрозденко объявил начало отопительного сезона в Ленобласти 14 сентября

Периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилых домах
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Дрозденко объявил начало отопительного сезона в Ленобласти

Дрозденко объявил начало отопительного сезона в Ленобласти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 14 сентября 2021 года объявил старт отопительного сезона. Тепло поступит в дома местных жителей уже в скором времени. Все начнется с периодического протапливания.

- Сегодня в области начинается отопительный сезон. В течение трёх дней периодическое протапливание начнется в соцучреждениях и жилом фонде, - передает слова губернатора администрация 47-го региона.

Ранее сообщалось, что котельные начали работать в семи районах области. В первую очередь отопление стало поступать в школы, детские сады и поликлиники.

Периодическое протапливание в Ленобласти началось еще на минувшей неделе. В первую очередь тепло начало появляться в социальных учреждениях в Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском районах и Сертолово.