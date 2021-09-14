Низкий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается в Петербурге 14 сентября

Более 800 человек заболели коронавирусом в Петербурге 14 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге второй день подряд наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на вторник, 14 сентября 2021 года, в Северной столице заболели еще 839 человек, хотя еще на прошлой неделе этот показатель был выше на тысячу зараженных.

- Также за сутки в Петербурге скончались еще 37 пациентов, а 702 человека полностью выздоровели, - сообщили в штабе.

За все время пандемии в городе на Неве инфекция была обнаружена у 593 773 человек, из них выздоровели 565 361 пациентов и 21 093 скончались.

Напомним, что накануне в Петербурге начали делать прививки от коронавируса беременным. Важно, что перед вакцинацией будущим мамочкам надо пройти консультацию с врачом. О том, как привиться беременным в Петербурге, "КП" писала ранее.