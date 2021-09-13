Прививка от коронавируса беременным в Санкт-Петербурге: Где и чем вакцинируют беременных петербурженок

Вакцинация от коронавируса для беременных женщин стартовала в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице с понедельника, 13 сентября, началась вакцинация горожанок в положении. Прививка от коронавируса беременным в Санкт-Петербурге понадобится не всем, тут важна консультация с врачом. Первые дозы вакцины получили уже несколько будущих мамочек. «КП-Петербург» рассказывает, как и чем вакцинируют беременных петербурженок.

Для начала главное: пройти вакцинацию от коронавируса смогут не все – для этого нужны определенные показания.

Решение о том, может женщина привиться или нет, будет принимать врач-терапевт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прививка показана женщинам, находящимся на сроке от 22 недель и выше, - уточнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. – Кроме того, у пациентки должны наблюдаться определенные заболевания, способные вызвать риск осложненного течения COVID-19 – патологии сердечнососудистой системы, диабет, хронические заболевания легких и так далее. Список довольно обширен, но в любом случае решение о том, может женщина пройти вакцинацию или нет, будет принимать врач-терапевт во время осмотра.

Кроме того, не сможет будущая мамочка и выбрать вакцину: пока что из четырех препаратов, находящихся сейчас в широком обороте, для ведения беременным Минздрав одобрил только один, «Спутник V». В остальном – все то же самое, что и с остальными категориями. Вакцинировать беременных женщин также будут во всех городских прививочных кабинетах. Единственное – специалисты все же рекомендуют женщинам в положении проходить вакцинацию в поликлиниках и больницах, а не в торговых центрах.

Вакцинировать беременных женщин будут только "Спутником V" - это единственная вакцина, одобренная для использования будущими мамочками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

К слову, первой в Петербурге беременной, прошедшей процедуру вакцинации от коронавируса, стала… женщина-врач – акушер-гинеколог Первого меда Елена Рогатинская.

- Мне часто встречались пациентки, которые болели COVID-19 и во время беременности и в послеродовом периоде, - рассказала петербурженка. – Так что привиться я захотела сама, это была моя собственная инициатива. Тем более перед родами мне предстоит госпитализация, а это – контакты с людьми, с соседями по палате. Лучше заранее себя обезопасить. Тем более что все побочные эффекты вакцинации известны, и справиться с ними, если они вдруг возникнут, не составит труда.

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