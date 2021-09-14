Еще в трех школах Петербурга ученики ушли на дистанционное обучения из-за болезней

21 класс в 18 школах Петербурга находится на удаленке Фото: Олег ЗОЛОТО

Число школ в Санкт-Петербурге, где ученики уже с начала учебного года ушли на дистанционное обучение, увеличилось. Так, на вторник, 14 сентября 2-21 года, их стало уже 18, днем ранее только в 15 городских школах несколько классов перешли на удаленку. Об этом рассказали в комитете по образованию.

- На 14 сентября 21 класс в 18 петербургских школах находится на дистанционном обучении, - пояснили в ведомстве.

Днем ранее из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса на дистанционном обучении находились 17 классов в 15 школах и две группы в двух детских садах.

Добавим, что к началу учебного года в городе подготовили преподавателей. К 1 сентября от коронавируса были привиты более 50 процентов всего педагогического состава.