Более 120 тысяч человек привились от гриппа в Петербурге с начала осени

С начала осени более 120 тысяч петербуржцев привились от гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге, параллельно с вакцинацией от коронавируса, идет вакцинация от гриппа. Прививочная кампания стартовала с началом осени. По данным Роспотребнадзора на 13 сентября 2021 года были привиты уже более 120 тысяч горожан.

- В городе привито против гриппа 121 990 человек, в том числе 5 070 детей, - рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отмечают, что эффективность вакцины выше медицинских препаратов, так как создает защиту от всех видов вируса гриппа, которые наиболее актуальны в текущий сезон.

Сейчас в Петербурге, безусловно, горожане стали больше болеть. В ведомстве отмечают, что чаще это респираторные вирусы, связанные с простудами. Случаев гриппа пока зарегистрировано не было.

Ранее "КП" рассказывала, какую прививку от гриппа делают в Петербурге и где работают пункты вакцинации.

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