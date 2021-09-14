Ураганный ветер в Петербурге продержится еще сутки

Мощный ветер в Петербурге продержится до второй половины недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мощный ветер бушует в Санкт-Петербурге уже второй день, валя деревья, дорожные знаки и "замораживая" все на своем пути. Во вторник, 14 сентября 2021 года, сила ветра достигла 20 метров в час. Ведущий метеоролог "Гисметио" Леонид Старков рассказал "КП", что в таких условиях горожанам придется пожить еще как минимум сутки.

- Вчера циклон повернулся тыловой частью к Петербургу, ветер изменил направление на северо-западное, в город начал поступать арктический воздух, что сопровождается сильным порывистым ветром. Из-за этого температура воздуха ощущается на 5-6 градусов ниже фактической, - отметил синоптик.

Метеоролог отметил, что ветер ослабеет в среду, но все равно будет еще порывистым и достаточно сильным, до 10-13 метров в секунду. Утихнет он лишь во второй половине недели.

Напомним, что ветер повалил минимум 30 деревьев в садах и парках города, и еще десятки в жилых дворах, повредив машины.