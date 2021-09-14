В 209 жилых домов Петербурга подали тепло раньше срока

Тепло появилось в первых 209 домах Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге тепло подали в первые 209 жилых домов — их жильцы решили не дожидаться начала отопительного периода и сами обратились в управляющие компании с просьбой «нагреть» батареи поскорее. Об этом «Комсомолке» во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

- Это составляет 3 % от общего количества жилых домов, находящихся в зоне ответственности предприятия, - пояснили в ведомстве. - Кроме того, тепло на данный момент обеспечены 227 детских садов, 157 больниц и поликлиник и 137 школ. Больше всего абонентов подключено в Колпинском и Фрунзенском районах.

Напомним: периодическое протапливание началось в Петербурге с понедельника, 13 сентября. А вот о регулярном отоплении пока что ничего не слышно, хотя на улице который день бушует непогода. Ранее «Комсомолка» при помощи экспертов высчитала, что терпеть холод, судя по всему, придется долго — учитывая прогноз, регулярное отопление в Северной столице могут дать лишь в концу сентября.