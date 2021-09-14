Новгородские поисковики вручили Светлане Лободе смертный медальон ее дедушки

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Поисковый отряд «Новгородская кадетская рота» передали Светлане Лободе смертный медальон ее двоюродного дедушки, который пропал в годы Великой отечественной войны. Внучка вместе с другими членами своей семьи считала его без вести пропавшим. Новостей о Николае Федоровиче не было с 1942 года, с тех пор, как тот ушел на войну. Но в деревне Березка поисковики обнаружили останки бойца в братской могиле, прочитали записку в кулоне бойца и смогли выйти на родных.

- Из 168 человек, которых мы обнаружили, был только у одного медальон. Расшифровав его, мы узнали адрес бойца и чем он занимался. Николай Федорович был военным фельдшером, родом из Украины. Мы послали запрос в Полтавскую область, где нам уже и подсказали, что родственница его известная певица, - рассказала Екатерина Беляева, участница поисковой группы.

Медальон передали маме Светланы Лободы Наталье. А их дедушку захоронили на воинском мемориале в деревне Ясная Поляна в Новгородской области.