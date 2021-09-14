Теплоход наполовину затонул в канале Грибоедова в Петербурге

Теплоход частично затонул в канале Грибоедова. Фото: СЗТП

В канале Грибоедова практически наполовину затонул небольшой теплоход. О происшествии сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство разбирается в причинах бедствия. Судя по видеозаписи с места, судно является экскурсионным, оно пришвартовано к набережной. О возможных пострадавших не сообщается.

- Теплоход затонул в канале Грибоедова. Проводим проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта, - коротко сообщили в пресс-службе СЗТП.

Добавим, что во вторник, 14 сентября, в Петербурге царит непогода со шквалистым ветром, повалившим более 60 деревьев. Уровень воды в Неве резко поднялся, но до закрытия дамбы пока далеко.