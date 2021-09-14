В Петербурге перечислили единовременные выплаты 110 тысячам педагогов

В Петербурге единовременные выплаты получили около 110 тысяч педагогов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перечислили единовременные выплаты 110 тысячам педагогов, которые работают с несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, администрация города решила выдать по 10 тысяч рублей в сентябре не только преподавателям из школ и колледжей, но и воспитателям, тренерам и детским психологам. По данным на 14 сентября, деньги получили почти 92% из общего числа таких сотрудников.

- Единовременная выплата направлена 110 тысячам специалистов, работающим с детьми и подростками. Это 91,7% всех, кому эта выплата полагается в соответствии с постановлением городского правительства, - уведомили в городской администрации.

Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина не исключила, что некоторым педагогам выплаты могут прийти с задержкой из-за непредвиденных технологических ошибок. Каждую проблему в Смольном обещали оперативно решить.