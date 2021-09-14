Десять деревьев пали под напором шквалистого ветра в Гатчине

В Гатчине ветер повалил 10 деревьев. Фото: vk.com/gmr47

Шквалистый ветер вырвал и поломал десять деревьев в Гатчинском районе Ленобласти. О последствиях непогоды рассказали в пресс-службе местной администрации. Напомним, 14 сентября стихия бушует не только в Петербурге, но и в 47-м регионе. Тут порывы ветра тоже местами усиливаются от 15 до 20 м/с. До конца дня в отдельных районах обещают и ливни.

Среди людей нет пострадавших от падения деревьев. Фото: vk.com/gmr47

По первым данным из Гатчины, деревья пали на следующих адресах: ул.Карла Маркса, д.5; ул. Хохлова, д.23; ул. Ав. Зверевой, д.3; пл. Юность; ул. Лейтенанта Шмидта; ул. Крупской, д.7; ул. Чехова, д.1; ул. Карла Маркса, д.11; ул. Ген. Кныша, д.7а. Пострадавших среди людей нет. Деревья падают и на дороги, и на машины, и на детские площадки.

- 7 деревьев убрано, в том числе на площадке Юность и очищена проезжая часть по ул. Лейтенанта Шмидта, - отметили в городской администрации.

Добавим, что 15 сентября синоптики тоже ожидают сильный ветер, но с порывами чуть поскромнее.