83 % детских садов подключили к отоплению в Петербурге

Обеспечить теплом 100 % социальных объектов в Петербурге должны уже в ближайшее время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжается работа по подведению тепла в социальные объекты и учреждения. На 18:30 вторник, 14 сентября, их количество резко выросло, сообщили «Комсомолке» в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

- На данный момент у нас подключено 83 % детских садов, 66 % больниц и поликлиник, а также 81 % школ, - уточнили в ведомстве.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Петербурге процесс включения периодического протапливания будет постепенным — потому, что, как поясняют сами энергетики, задействовать все котельные разом «физически невозможно». Норматив — три дня. Спустя это время все социальные объекты должны быть обеспечены теплом. А дальше — остается только ждать начала полноценного отопительного сезона. Правда, когда он начнется, пока что не известно - в Смольном по-прежнему не называют никаких конкретных дат.