Светлана Лобода отреагировала на новости о найденном дедушке спустя 80 лет

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Чудо, не иначе. Певица Светлана Лобода не смогла сдержать радости после того как узнала о судьбе пропавшего двоюродного дедушки. 80 лет родственник певицы Николай Федорович Лобода считался без вести пропавшим на фронте. Он ушел на войну в 1942 году и больше родня ничего не знала о нем. Поисковый отряд «Новгородская кадетская рота» нашли медальон солдата в деревне Березка. По данным на нем удалось найти родственников на Украине. Ею оказалась семья знаменитости.

- С большой благодарностью поисковикам, - написала Светлана Лобода в Instagram.

Медальон передали семье Светланы Лободы. А дедушку похоронили на воинском мемориале в деревне Ясная Поляна Парфинского района в Новгородской области.