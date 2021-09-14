Уроженца Дагестана отправили в СИЗО по обвинению в жестоком убийстве петербурженки на Торфяной дороге

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве женщины на Торфяной дороге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд отправил в СИЗО 25-летнего уроженца Дагестана, обвиняемого в жестоком убийстве 51-летней петербурженки на Торфяной дороге. Напомним, женщину зарезали – следователи насчитали 15 ударов ножом на ее теле. По версии СК, между Раилем Муталибовым и жертвой произошла внезапная ссора на улице, которая закончилась кровавой трагедией.

Известно, что предполагаемый преступник работает охранником в больнице и живет в Приморском районе, но прописки и регистрации у него нет. Муталибов против ареста не возражал, тем более что он сделал все для этого.

- Как думает следствие, обвиняемый предпринял попытки к сокрытию следов преступления, перенеся труп женщины в кусты, постирав одежду, в которой находился в момент совершения преступления, а также спрятал орудие преступления, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В СИЗО Муталибов просидит минимум по 11 ноября 2021 года. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.