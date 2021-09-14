Гастрономическое пространство создадут на фабрике «Скороход» в Петербурге

Здания бывшей фабрики "Скороход" в Петербурге изменятся до неузнаваемости. Фото: «Cити Дзэн»

На территории бывшей обувной фабрики «Скороход» в Петербурге создадут гастрономическое пространство и пешеходный квартал. Об этом «Комсомолке» рассказали в урбанисты из проектной группы «Cити Дзэн». Напомним, ранее исторические корпуса бывшего предприятия признали памятниками, поэтому сносить и переделывать их никто не будет.

Главной особенностью преображения территории бывшего завода станет крытая пешеходная зона. Фото: «Cити Дзэн»

Общая площадь объекта составляет более 50 тысяч квадратных метров. Кафе и рестораны расположатся на первых этажах комплекса и займут примерно 18 тысяч «квадратов». По планам, в начале 2023 года на месте откроют ту часть, что ближе к Заставской улице. А в 2025-м введут в эксплуатацию оставшиеся строения фабрики. Уже известно, что пешеходная улица будет крытой, чтобы защитить посетителей от вездесущего петербургского дождя.

Внутри можно будет поесть и сходить за покупками. Фото: «Cити Дзэн»

- Внутри пешеходной улицы расположится торговая галерея для самых ярких и передовых ритейл-проектов. Состав резидентов формируется с акцентом на концептуальный ритейл и велнес, - добавляют в пресс-службе «Cити Дзэна».