Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников детдома, где обнаружили 15-летнюю сироту весом в 13 килограммов

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения ребенка при смерти, госпитализированного из детдома. Фото: spbdeti.org

СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников петербургского Дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии №4 после того, как там обнаружили 15-летнюю сироту весом в 13 килограммов. Напомним, за жизнь девочки сейчас борются врачи. По словам детского омбудсмена Анны Митяниной, за последние 10 лет сироту госпитализировали около десяти раз. У нее есть врожденная патология. В Следственном комитете посчитали, что качественного ухода ребенку никто не предоставлял, поэтому сейчас она при смерти.

- Девочка в силу имеющихся заболеваний не могла самостоятельно осуществлять уход за собой. В результате халатного отношения девочку неоднократно госпитализировали в медицинские учреждения города, с различными заболеваниями, причинявшими ей физические страдания, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что следователи устанавливают личности предполагаемых виновных. В худшем случае им грозит арест на срок до шести месяцев.