В 15 лет вес 13 килограммов: Девочку-сироту с тяжелой патологией спасают в петербургской больнице

Подростка весом с пятилетнего ребенка спасают в Петербурге / Фото: spbdeti.org

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь 15-летней девочке сироте. Подросток страдает тяжелой врожденной патологией. В своем возрасте она весит всего 13 килограммов, словно пятилетний ребенок. О девочке узнала уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, после чего 13 сентября 2021 года отправилась в больницу к пациентке, чтобы узнать о ее здоровье.

- В сети появилось видео с девочкой. Автор видео рассказывал, что ей часто требуется медицинскую помощь, а в детском доме должного ухода нет, - рассказали в аппарате омбудсмена.

Девочку навестила детский омбудсмен Анна Митянина / Фото: spbdeti.org

Главврач больницы рассказал, что за последние 10 лет девочку госпитализировали уже 10 раз. Дело в том, что подросток страдает не от заболевания, в тяжелой врожденной патологии, поэтому ее жизнь полностью зависит от качественного ухода, куда входит все, от кормления до гигиенических процедур.

- Пациент тяжелый, с тяжелым набором диагнозов. Внимание к такому ребенку нужно повышенное. В больнице не менее 10 паллиативных пациентов, которым требуется постоянный уход. Ни няни, ни санитарки, ни младший медицинский персонал не могут выполнять все эти функции. Состояние девочки стабильно, буду наблюдать за ее судьбой. Моя задача, чтобы все последующие госпитализации происходили с сопровождением. Это единственный сейчас способ, гарантирующий стопроцентный уход, - отметила Анна Митянина.

Омбудсмен добавила, что ответственными за такого ребенка должны быть не только медики и соцработники. Важно привлекать к помощи всех, включая фонды и общественников.

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