Александровский дворец после реставрации посетили порядка 17 тысяч человек

Тринадцать личных комнат последнего российского императора увидели уже около 17 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 17 тысяч человек за месяц увидели отреставрированный Александровский дворец. Об этом рассказали в музее-заповеднике «Царское село», где он находится. Открыли его 13 августа 2021 года после реставрации, которая продолжалась 10 лет.

С 1905 года дворец был постоянной резиденцией царской семьи. Николай II с женой Александрой Федоровной и детьми большую часть времени проводили именно здесь.

Реставрационные работы во дворце закончили не до конца. Сейчас полюбоваться можно только личными интерьерами императора и его супруги – сиреневой комнатой, кленовой гостиной, спальней, большим парадным и рабочим кабинетами, палисандровой гостиной, детской и многими другими. Всего их тринадцать. На остальные места понадобится еще два года.