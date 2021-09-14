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Происшествия14 сентября 2021 21:52

Бастрыкину доложили про расследование дела о заточении трехлетнего сироты в петербургской больнице

Ребенка привязывали колготками к стулу и всячески обзывали его
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бастрыкин узнал о резонансном уголовном деле в Петербурге, возбужденного после незаконного лишения свободы трехлетнего сироты в больнице. Фото: детский дом

Бастрыкин узнал о резонансном уголовном деле в Петербурге, возбужденного после незаконного лишения свободы трехлетнего сироты в больнице. Фото: детский дом

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как в петербургской больнице обнаружили трехлетнего мальчика сироту, привязанного колготками к стулу. Напомним, ребенка всячески обзывали, не давали ему гулять и общаться с другими малышами. Сотрудники медучреждения были уверены, что ребенок наркоманов не нуждается даже в простейшем уходе.

- Председатель СК России указал на необходимость дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также детского дома, на попечении которого находится мальчик, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По статье за незаконное лишение свободы ребенка виновным грозит от 3 до 5 лет колонии.

Маленький пациент на привязи
Медперсонал одной из детских больниц Санкт-Петербурга привязывал малыша-сироту к кроватке или стульчику и запрещал его трогать или что-либо давать. «Ведь он – ребенок наркоманов»…