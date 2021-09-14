Бастрыкину доложили про расследование дела о заточении трехлетнего сироты в петербургской больнице

Бастрыкин узнал о резонансном уголовном деле в Петербурге, возбужденного после незаконного лишения свободы трехлетнего сироты в больнице. Фото: детский дом

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как в петербургской больнице обнаружили трехлетнего мальчика сироту, привязанного колготками к стулу. Напомним, ребенка всячески обзывали, не давали ему гулять и общаться с другими малышами. Сотрудники медучреждения были уверены, что ребенок наркоманов не нуждается даже в простейшем уходе.

- Председатель СК России указал на необходимость дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также детского дома, на попечении которого находится мальчик, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По статье за незаконное лишение свободы ребенка виновным грозит от 3 до 5 лет колонии.