В Петербурге открыли вакансию «талантливого сотрудника» с зарплатой до 1 млн рублей

В Петербурге в сентябре появилась вакансия с зарплатой в 1 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появилась, мягко говоря, высокооплачиваемая вакансия – с зарплатой до 1 млн рублей на руки в месяц. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе hh.ru по СЗФО. Точную должность хитрый работодатель при этом не называет, а только описывает абстрактно.

- Компания ищет талантливого сотрудника. Именно так и называется вакансия. Работодатель приглашает умного и талантливого человека, знающего английский язык, обладающего грамотной речью и разбирающегося в интернет-рекламе, - сообщили «Комсомолке».

Добавим, что на втором месте в топе высоких зарплат в Петербурге вакансия в строительной компании. Там предлагают от 500 тысяч рублей в месяц новому директору департамента технического заказчика.