Работа в Санкт-Петербурге: Самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре 2021

Самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 Фото: Олег ЗОЛОТО

С началом осени начинается и деловой сезон. Многие приезжают в Северную столицу построить карьеру, а некоторые местные жители решаются сменить работу, желательно, с зарплатой повыше. "Комсомолка" рассказывает, где такую найти. И так, работа в Санкт-Петербурге - публикуем самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре 2021.

- Начало осеннего делового сезона в этому году оказалось достаточно активным для Петербурга. Так, за первые две недели сентября этого года работодатели Северной столицы успели разместить около 61 000 вакансий, что уже почти на 20% больше, чем за весь август 2021 и на 259% больше, чем в сентябре 2020, - рассказала изданию руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

На рынке труда в Петербурге высокооплачиваемых вакансий не так много, с зарплатой от 205 тысяч рублей всего 3% от всех предложений, с зарплатой до 155 рублей около 5%.

Так, самая высокооплачиваемая вакансия в сентября 2021 года в Санкт-Петербурге появилась у одной AdTech компании. Талантливому сотруднику - именно так называется вакансия - предлагается зарплата до 1 миллиона рублей на руки. Работодатель ищет умных и талантливых людей. Соискателю надо знать английский язык, разбираться в интернет-рекламе и обладать грамотной речью.

Высокую зарплату можно найти и в строительной компании. В Петербурге ищут директора департамента технического заказчика на зарплату от 500 тысяч рублей.

По прежнему очень ценятся стоматологи. Так, для ортодонтов имеются вакансии с зарплатой в 250-500 тысяч рублей, а стоматологи-хирурги могут расчитывать на зарплату от 300 тысяч рублей.

Инженер-геодезист может найти работу в Петербурге с заработком от 160 тысяч рублей. Правда, работать придется вахтовым методом на Крайнем севере.

От 200 тысяч рублей предлагается зарплата Java-разработчикам, обладающим логическим мышлением, и умеющим выстроить алгоритм для решения задачи. Такой же доход может получать арт-директор и начальник ПТО в строительной компании. Бизнес-аналитик же может зарабатывать до 270 тысяч рублей в Петербурге.

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