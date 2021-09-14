В карельском парке рассказали подробности встречи с медвежьим семейством

В карельском национальном парке медведица и ее малыш попали в фотоловушку. Фото: vk.com/public182059860

В карельском национальном парке «Паанаярви» рассказали «Комсомолке» подробности о медвежьем семействе, попавшем в фотоловушку. Судя по видео, у камеры косолапые не задержались, быстро убежав по делам насущным, тем более что до спячки осталось недолго.

- Они у нас очень осторожные животные и лишний раз на глаза попадаться не будут. Могут идти параллельно с вами, а вы даже знать об этом не будете, несмотря на свои габариты, – рассказала «КП-Петербург» начальник отдела по научной работе и экологического просвещения нацпарка Анастасия Протасова. – Летом да и сейчас медведи запасаются жиром. Спать они лягут с первым снегом, то есть со второй половины октября и ноябрь. Это зависит от того, когда ляжет снег. А сейчас они болтаются по лесу, едят ягоды, грибы, растения и кого смогут поймать.

К слову, ранее на территории заповедника в Ленобласти фотоловушка зафиксировала медведицу с четырьмя медвежатами, что в дикой природе встречается очень редко.