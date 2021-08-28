Медведица мать-героиня с малышами попали на видео в заповеднике Ленобласти

Медведица с четырьмя медвежатами попали на видео в заповеднике Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Сотрудники Ниже-Сиверского заповедника в Ленинградской области 27 августа 2021 года показали видео с семейством медведей. Минувшим летом на территории леса медведица родила сразу же четверых малышей, что является большой редкостью для бурых медведей. Теперь мать-героиня воспитывает свой шумный выводок, а малыши постоянно норовят играть и учатся лазать по деревьям.

- Все четыре медвежонка растут, хотя разница в размерах сохраняется. Самый маленький детёныш не очень активно прибавляет в весе, но за счёт боевого характера пока ни в чём не уступает более крупным собратьям, - рассказали в заповеднике.

Медведица - взрослая и опытная мама. Она легко справляется с оравой непослушных деток, знает, как сохранить выводок и хорошо следит за медвежатами.

- Зимовать подрастающие хозяева тайги будут все вместе, в одной берлоге: "в тесноте" точно, а вот "не в обиде" - не факт, учитывая характер медвежат, - отметили сотрудники заповедника.

Также в заповеднике рассказали, что на их территории лишь в 1980-х годах был зафиксирован случай встречи такого многочисленного выводка.

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