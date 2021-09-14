УК и «Водоканал» разошлись во мнениях, кто виноват в затоплении подземной парковки в Петербурге

УК и "Водоканал" поспорили, кто виноват в прорыве трубы в подземном паркинге на Заневском. Фото: "Мегаполис"

УК «Самолет» и «Водоканал» разошлись во мнениях, кто виноват в затопленной подземной парковке в жилом доме №42 на Заневском проспекте. По версии управляющей компании, в паркинг вылились две тысячи кубометров воды после сильного гидроудара, выбившего шпильки, на которых крепились трубы.

- Участок сетей, на котором произошла авария, находится в ведении «Водоканала», - уверенно сказали в пресс-службе УК «Самолет».

При этом «Невским новостям» в «Водоканале» рассказали свою версию инцидента. В предприятии заверили, что вытекание произошло именно что на границе зон ответственности.

- Предварительная причина прорыва – неисправность водомерного узла, который был установлен застройщиком, передан управляющей компании и должен находиться на гарантийном обслуживании, - сообщили изданию в «Водоканале».

Паркинг тем временем все еще осушают.