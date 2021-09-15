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Звезды15 сентября 2021 10:56

Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания особой программы для сохранения исторического центра Петербурга

Экс-губернатор города отметила, что петербуржцы и гости города не должны постоянно любоваться строительными сетками на зданиях
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Историческому центру Петербурга необходима новая программа по сохранению памятников архитектуры

Историческому центру Петербурга необходима новая программа по сохранению памятников архитектуры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Санкт-Петербурге необходимо создать особую программу сохранения исторического центра города. Она отметила, что это стратегическая задача, которая требует федерального внимания. Об этом бывший губернатор Северной столицы рассказала 14 сентября 2021 года.

- Потерять красоту города, сохранённую после всех перенесённых им тягот и событий, недопустимо, - заявила Матвиенко.

Также она посетовала о исторических зданиях и театрах, которые долго стоят, затянутые зеленой сеткой. Матвиенко добавила, что она поможет привлечь привлечь в город деньги и ускорить работы, необходимые для сохранения культурного наследия.

Напомним, что в Петербурге в суд ушло громкое дело о краже более 190 млн рублей на реставрацию консерватории Римского-Корсакова.

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