Обвиняемых в краже денег на реставрацию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге отправили под суд

СК предъявил обвинение в краже денег на реставрацию петербургской консерватории Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело о краже денег при реставрации государственной консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге передали в суд. Следственный комитет России 14 сентября 2021 года сообщил о том, что расследование по мошенническому делу было завершено. Обвиняемые - генеральный директора ООО "Меандр" Елена Завадская и бенефициар этой организации Евгения Ярмоша.

- Согласно данным следствия, в 2017 году обвиняемые и другие лица обеспечили заключение госконтракта на сумму более 606 млн рублей между "Меандр" и гасзаказчиком Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Эти деньги должны были пойти на реставрацию консерватории, - рассказали следователи.

Мошенники же никакие работы выполнять не собирались. Известно, что соучастницы успели получить аванс в 191 млн рублей и перечислили деньги на счета подконтрольных контрагентов, забрав все себе. Часть этих денег они даже легализовали, якобы купив материалы для реставрации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено для последующей передачи в суд.

Напомним, что реставрация консерватории так и не произошла. Городу пришлось искать новых подрядчиков и заключать контракты. Теперь ожидается, что музучреждение приведут в порядок к 2025 году.

Смотреть видеосюжет СК предъявил обвинение в краже денег на реставрацию петербургской консерватории

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аресты подрядчиков и новая экспертиза: Что будет с петербургской консерваторией после заявления Владимира Путина

Накануне президент поручил разобраться с реставрацией знаменитого музыкального вуза Петербурга, которая длится уже шесть лет (подробности)

Петербургская консерватория заключила контракт на реставрацию за 13,6 млрд рублей

Здание музыкального учреждения имени Римского-Корсакова приведут в порядок до 2025 года (подробности)