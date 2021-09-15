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Происшествия15 сентября 2021 12:42

Росздравнадзор проверит смерть младенца из Петербурга с иголкой в легких

Предположительно, хирургический инструмент мог остаться в теле малыша после операции
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Росздравнадзор Петербурга выясняет обстоятельства смерти младенца, у которого нашли в лёгких иголку

Росздравнадзор Петербурга выясняет обстоятельства смерти младенца, у которого нашли в лёгких иголку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге Росздравнадзор займется проверкой смерти малыша, в легком которого, якобы, нашли иголку. Сообщения о хирургическом инструменте в теле младенца пока что не подтверждены официально. Об этом в ведомстве рассказали 15 сентября 2021 года.

- Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что полуторамесячный малыш скончался 12 сентября в квартире дома на Белградской улице. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Мама ребенка рассказала, что 1 сентября маленький сынишка попал в больницу с абсцессом брюшной полости. Ребенку сделали операцию. Выписались они 10 сентября. Родители сомневаются, что малыш смог бы прожить несколько дней с иглой в легких.

Добавим, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка.