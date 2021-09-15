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Происшествия15 сентября 2021 13:10

Уголовное дело возбудили на блогера, гонявшего пьяным по Невскому проспекту в Петербурге

Пытаясь скрыться от правосудия, мужчина прищемил дверью руку полицейскому
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Блогер-дальнобойщик стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Блогер-дальнобойщик стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на блогера, устроившего пьяную езду по Невскому проспекту. 31-летнего бывшего дальнобойщика задержали 13 сентября 2021 года. Сотрудники ГИБДД вычислили его через интернет, где блогер вел прямой эфир во время пьяного заезда. Об этом рассказали в следственном комитете.

- Мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и правила дорожного движения, на большой скорости ехал по центру Санкт-Петербурга, снимая все свои действия на видеокамеру с выходом в прямой эфир, - рассказали в комитете.

Также, при задержании, блогер пытался сбежать от полицейских. Он резко дернул дверь автомобиля, пытаясь ее закрыть, и прищемил руку сотрудника ДПС. За это на мужчину возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.